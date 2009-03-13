Президент підписав закон про правові засади цивільного захисту

5 березня парламент подолав вето

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про правові засади цивільного захисту». Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави. Як відомо, 5 березня Верховна Рада України подолала вето Президента на цей закон. Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про правові засади цивільного захисту", котрі унормовують питання діяльності у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

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