За один лише день НБУ розлучився з майже 70 мільйонами доларів

Національний банк України 13 березня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків - фізичних осіб, що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано 68 млн. 573 тис. доларів США. Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні, долари США продавались за курсом 7,8 грн. за 1 дол.

Крім того, НБУ на аукціоні купив за курсом 7,8 грн. за 1 долар США 7 млн. 718 тис. дол. США у КБ «ПриватБанк».

Також на цільовому валютному аукціоні було продано 1 млн. 10 тис. євро. Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні, євро продавались за курсом 9,97 грн. за 1 євро.