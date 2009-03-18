Ющенко хоче інтегрувати ГТС в європейський газовий ринок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає найважливішим за останні три роки заходом у енергетичній співпраці з Європейським Союзом донорську конференцію щодо модернізації української газотранспортної системи, що відбудеться 23 березня у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю німецькій телерадіокомпанії ARD. Основними темами розмови стали політика європейської інтеграції України та внутрішньополітична ситуація.

«Очевидно, після тих подій, які виникли з поставками газу до країн Європейського Союзу, сьогодні дуже активно переосмислюється ідеологія європейської газової політики. У контексті цих змін повинна трансформуватися і модель українського сегменту єдиного європейського ринку», - сказав Президент.

Він наголосив на зацікавленості України в тому, щоб інтегрувати свою газотранспортну систему до європейської. «Ми переконані, що формувати такого типу колективний інтерес - це найкраща позиція для перспективного використання української ГТС», - сказав він. При цьому, за словами Президента, конкретні принципи формування єдиного європейського газового ринку, роль країн-постачальників, транзитерів та споживачів має стати предметом детального обговорення.

«Ми за диверсифікацію, за реалізацію тих принципів, які б зберегли стабільну участь України у формуванні європейського газового ринку», - підтвердив глава держави, засвідчивши, що «Україна буде чесна, відкрита, надійна у цих процесах».

В.ЮЩЕНКО також запевнив, що українська ГТС підтримується у належному стані, і її модернізація дозволить суттєво збільшити прокачування газу до європейських країн. Така модернізація повинна здійснитися на взаємовигідній економічній основі.

«Мова йде не про подарунки. Мова йде про взаємовигідну економічну основу співпраці у темі технологічного оновлення ГТС. Це буде одним з компонентів саміту, який буде проводитися 23 березня», - повідомив Президент.

Цей захід В.ЮЩЕНКО назвав найбільш важливим у енергетичній співпраці з ЄС за останні три роки. «Ми будемо розглядати питання, які стосуються підвищення ефективності, надійності роботи самої системи та шляхів її інтегрування до єдиного європейського газового ринку», - анонсував Президент цей захід.

*** Телерадіокорпорація ARD (об`єднання теле- і радіостанцій Федеративної Республіки Німеччини) заснована 1950 року. Сьогодні до складу ARD входять «Перший» федеральний німецький канал телебачення, 9 регіональних телерадіокомпаній та державна телерадіокомпанія «Німецька хвиля».