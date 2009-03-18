Екс-головний архітектор Києва: мільйони економії нікому не цікаві

Народний архітектор України та головний архітектор Києва у 1986-1992 роках Микола ЖАРИКОВ розкритикував більшість затверджених проектів забудови центру столиці при підготовці міста до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Підготовка до проведення Євро-2012 - дуже важлива робота. Від неї залежить, з яким враженням роз’їдуться до своїх країн наші гості, що будуть розповідати про Україну і про всіх нас”, - наголосив він, підкресливши, що “Євро - це не тільки футбол”.

Архітектор зазначив, що на сьогодні є проблема не лише у подоланні проблем підготовки до чемпіонату, які пов’язані з грошима, але є ще й проблема часу, оскільки це питання будівництва.

М.ЖАРИКОВ зокрема, зазначив, що не можна туристів з розвинутих країн здивувати хмарочосами, які планується звести до Євро-2012, наприклад на Європейській площі, на вулиці Богдана Хмельницького, поблизу Будинку офіцерів на Печерську, оскільки це не відповідатиме загальній забудові, а крім того, у багатьох країнах зараз навпаки збирають кошти на те, щоб розібрати та зменшити поверховість раніше зведених таких будівель в історичних районах міст.

Він переконаний, що столиця України має звернути увагу на спорудження, зокрема, таких меморіальних комплексів як “Бабин Яр” та меморіал пам’яті жертв Чорнобиля, бо саме це, на його переконання, буде цікавим для тих туристів, які виявлять бажання відвідати Україну.

Окремо М.ЖАРИКОВ звернув увагу на необхідність виділення приміщення для Музею історії Києва, щоб він запрацював до проведення фіналу чемпіонату. При цьому архітектор переконаний, що це має бути окрема будівля в історичній частині міста, наприклад на розі вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького, поряд з Будинком вчителя, а не виділення приміщення офісного комплексу на вул. Інститутській, 3. Фахівець сказав, що навіть має вже певні замальовки музею в цьому місці.

М.ЖАРИКОВ вважає недоречним будувати на Європейській площі 160-метровий офісний комплекс з кількома готельними поверхами, а пропонує виключно готельний комплекс для забезпечення проживання туристів, зі значно меншою поверховістю. Те саме він пропонує реалізувати на місці будівлі, де раніше розміщувався Центральний гастроном і де зараз, за його словами, вирішено звести багатоповерхову офісно-торговельну будівлю.

Взагалі архітектор пропонує зосередити максимально будівництво нових готелів для прийому гостей Євро-2012 у центрі міста, а не як зараз пропонується - ближче до околиць і за межами столиці взагалі.

Щодо Майдану Незалежності, на переконання М.ЖАРИКОВА, хоча це є “нашою ганьбою архітектурною”, все ж повністю перебудовувати його не варто, але треба “привести до ладу”, тому терміново провести конкурс на кращий проект переоблаштування головної площі столиці.

Як зазначив архітектор, важливим та невирішеним на сьогодні залишається питання доріг міста, транспортних розв’язок, підземних паркінгів. Наприклад, за його словами, не можна залишати Європейську площу без нової розв’язки.

Окремо він пропонує проект розширення Кловського узвозу з 2-х смуг до 4-х за рахунок території заводу “Арсенал”, що зменшить потік автомобілів на центральній вулиці міста. Також М.ЖАРИКОВ розробив пропозицію щодо оптимального проїзду автомобілів від Подільсько-Воскресенського мосту до Лук’янівки тощо.

Як повідомив архітектор, усі свої пропозиції він уже спрямував до Київської міської держадміністрації, але їх там не розглянули, направивши відповідь, що “КМДА зможе прийняти рішення щодо проведення засідання по розгляду пропозицій після надання Громадською радою (організація, заснована М.ЖАРИКОВИМ – УНІАН) зазначених пропозицій у відповідності до чинного законодавства”.

“Ви уявляєте, ніякі мільйони коштів економії нікого не цікавлять”, - висловив здивування М.ЖАРИКОВ, повідомивши, наприклад, що його проект будівництва метро на Троєщину економить близько 100 млн. доларів.

“Ми повинні вплинути, змінити ставлення керівництва міста, країни до цього питання (питання підготовки до Євро-2012 – УНІАН). Треба Києву приділити увагу. Йому вже багато років ніхто не приділяв уваги. Його дерибанили всі ці роки, руйнували, а по-господарськи ніхто не займався”, - зазначив М.ЖАРИКОВ.