Політичні настрої населення на півдні України викликають стурбованість соціологів

Останнім часом з'ясувалася тенденція, коли південь стає тривожним регіоном не менш ніж Донецька та Луганська області, особливо – Одещина.

Про це на презентації соціологічного дослідження "Громадська думка стосовно непідконтрольного Донбасу: що змінилось?" заявила директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Соціолог повідомила, що більшість опитаних підтримує рішення РНБО України про блокаду торгівлі з «ДНР» та «ЛНР»: «за» – 47% опитаних, проти – 37%. Найвищий рівень підтримки блокади на заході (66%), дещо нижчий – у центрі (47%). "Найменша кількість прихильників таких дій на півдні – 30%, тоді як на сході вона становить 38%", - акцентувала Бекешкіна.

Також більшість населення підтримує пропозицію законодавчо визнати непідконтрольні території Донецької та Луганської областей окупованими: 55% – «за», 22% – «проти», а майже чверть опитаних не визначились стосовно цього питання. Найвищий рівень підтримки цієї пропозиції на заході (64%) та у центрі (59%). На сході законодавче закріплення окупації підтримують 49% респондентів, а найменше прихильників блокади знову на півдні – 35%.

Щодо політичного майбутнього самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», то 55% українців бачать ці території у складі України на довоєнних умовах. Ще кожен п’ятий респондент схиляється до можливості надання цим територіям більшого рівня автономії у складі України, близько 9% підтримали самостійне існування цих утворень або приєднання їх до складу Росії.

"Загалом порівняно з минулим роком скоротилася підтримка пропозиції надати більше прав нині непідконтрольним територіям. Найбільша підтримка надання автономного права територіям «ДНР» та ЛНР» – на сході (28%), але й там це меншість, більшість (47%) воліє, щоб ці території залишалися у складі України у довоєнному статусі", - наголосила соціолог.

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Окрім того, продовжує зростати підтримка ідеї введення на Донбас міжнародного миротворчого контингенту. Тепер вона становить понад 60% і лише п’ята частина населення виступає проти. "Єдиним макрорегіоном, де кількість противників миротворців дещо переважає кількість прихильників, є південь (38% – проти; 36% – за). Варто відзначити значну частку респондентів, які не визначились стосовно цього питання – таких на сьогодні 19%, найбільше – на півдні (25%)", - зауважила Бекешкіна.

"Останнім часом з'ясувалася тенденція, коли південь стає тривожним не менш ніж Донецька і Луганська області. І на це треба звернути увагу. Особливо, на Одеську область", - підкреслила вона.

Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.