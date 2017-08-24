Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у викраденні учасників Майдану

Колегія суддів Апеляційного суду Києва не задовольнила клопотання захисту про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на більш м'який Олександру Волкову, який підозрюється у причетності до викрадення учасників Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, судді перебували у нарадчій кімнаті близько 20 хвилин та винесли рішення відмовити у задоволенні клопотання захисту Волкова.

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Таким чином, він перебуватиме у слідчому ізоляторі до кінця дії запобіжного заходу обраного йому Печерським районним судом Києва, а саме до 26 вересня.

В ході судового засідання прокурор Олексій Донськой заявив, що твердження захисту Волкова про те, що в нього на утриманні мати, не відповідає фактичним обставинам справи, оскільки під час обшуку вдома у Волкова було знайдено понад 1 мільйон гривень, і він заявив, що ці гроші належать його матері, яку він, зі слів адвоката, утримує.

Засідання суду проходило в досить емоційній обстановці: в залі суду були присутні близько сотні людей, переважна більшість з них прийшли, щоб не допустити звільнення Волкова. Проте серед присутніх була і група підтримки підозрюваного. Під час засідання суду періодично виникали словесні суперечки між прихильниками Волкова та його опонентами. Проте далі взаємних образ справа не дійшла.

У разі, якби Апеляційний суд Києва не залишив підозрюваного у вбивстві активіста Майдану Юрія Вербицького Олександра Волкова під вартою, він би втік, заявив прокурор Олексій Донський по завершенню засідання суду.

"Ми задоволені рішенням суду, що суд залишив Волкова під вартою. Хоча він не є основиним підозрюваним у цій справі, оскільки він - огранізатор середнього рівня, і є особи, які керували його діями під час вчинення злочину. Для нас дуже важливо отримати його покази щодо цих осіб. І для нас було дуже важливо тримати його під вартою, бо інакше він би втік, як втекли інші 10 підозрюваних у цій справі", - сказав Донський.

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Також він додав, що всього у справі щодо вбивства Вербицького 12 підозрюваних, але лише двоє серед них перебувають під слідством - Волков та ще один підозрюваний на прізвище Ведмідь. Щодо останнього обвинувальний акт вже знаходиться в суді. Ця особа залучалася для участі у викраденні Вербицького та Ігоря Луценка, їй не інкримінується вбивство.

Довідка УНІАН. У січні 2014 року Луценка (нині народний депутат) і Вербицького невідомі викрали з Олександрівської клінічної лікарні та вивезли за межі Києва. Після тортур їх покинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер. В лісі пізніше знайшли його тіло.

29 липня цього року Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці Волкова, підозрюваного в організації викрадення Луценка і Вербицького. Волкова взяли під варту без альтернативи внесення застави.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором і координатором) викрадення - громадянином Неживовим. Під час одного з контактів Волков перебував в офісі громадянина Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій «тітушок». Також у прокуратури є підстави підозрювати громадянина Щінкіна у причетності до викрадення Луценка і Вербицького, для чого Щінкін сформував злочинну групу. З ним, як стверджує слідство, Волков теж контактував у день викрадення. Злочин здійснила група осіб, більшість з яких переховується від слідства й суду. У кримінальному провадженні, окрім Волкова, ще 10 осіб, заявляв прокурор.