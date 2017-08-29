В Одесі на залізничному вокзалі затримали підозрюваного у вбивстві, скоєному в іншій області

В Одесі на залізничному вокзалі затримали підозрюваного у вбивстві, скоєному на території Запорізької області.

Читайте такожВ Одеській області затримали іноземця з наркотиками і зброєю Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, вчора вночі, під час профілактичного відпрацювання території залізничного вокзалу патрульні звернули увагу на чоловіка, який підозріло поводився біля кас.

Поліцейські встановили його особу й з'ясували, що чоловік розшукується Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за підозрою в скоєнні особливо тяжкого злочину за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

49-річного чоловіка затримали й передали слідчим для проведення процесуальних дій, зазначили в главку.