В Одесі на залізничному вокзалі затримали підозрюваного у вбивстві, скоєному в іншій області
Поліцейські встановили його особу і з'ясували, що чоловіка розшукує бердянська поліція.
В Одесі на залізничному вокзалі затримали підозрюваного у вбивстві, скоєному на території Запорізької області.
Читайте такожВ Одеській області затримали іноземця з наркотиками і зброєю Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, вчора вночі, під час профілактичного відпрацювання території залізничного вокзалу патрульні звернули увагу на чоловіка, який підозріло поводився біля кас.
Поліцейські встановили його особу й з'ясували, що чоловік розшукується Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за підозрою в скоєнні особливо тяжкого злочину за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").
49-річного чоловіка затримали й передали слідчим для проведення процесуальних дій, зазначили в главку.