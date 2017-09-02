На Житомирщині цього року працюватиме понад 170 шкіл з інклюзивним навчанням

У цьому навчальному році на Житомирщині працюватиме 171 школа для дітей з особливими потребами, можливість інклюзивного навчання отримають понад 320 дітей.

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив на своїй сторінці у Facebook під час відкриття разом з дружиною президента Мариною Порошенко першої в Житомирі медіатеки для інклюзивного навчання у школі №28.

«Україна взяла курс на розвиток інклюзивної освіти. Вона має бути повноцінно інкорпорована у загальну освітню систему країни. Кількість дітей з особливими потребами, які залучені до інклюзивного навчання, щороку зростає», – зазначив Зубко.

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Також він нагадав, що жодна школа не може відмовити у створенні інклюзивних класів, якщо отримала заявку від батьків, висновок спеціальної комісії, рішення місцевої влади.

За даними віце-прем’єра, цього року, порівняно з минулим, в Україні на 56% збільшилася кількість дітей з особливими потребами, які залучені до інклюзивного навчання.

Як повідомляв УНІАН, з держбюджету-2017 на фінансування програм розвитку інклюзивної освіти виділено 209 млн грн.