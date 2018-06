ABBA заявила про віртуальне возз'єднання і турне: замість учасників гурту будуть співати цифрові аватари

Легендарна група ABBA збирається організувати віртуальне турне, на концертах композиції виконуватимуть цифрові копії учасників шведського квартету - аватари, повідомляє газета Expressen.

Екс-учасник групи Бенні Андерссон заявив, що турне відбудеться в 2019 році, якщо проект виявиться "досить міцним". Квартет ABBA був створений у 1972 році. За десять років свого існування гурт випустив вісім альбомів. У червні 2016 року учасники ABBA вперше за 30 років дали спільний концерт.

Андерсон пояснив, що потрібен час на оцифровку особи виконавців.

"Здорово, що все це вже на такому технічному рівні. Це буде цікаво", - сказав Андерссон.

Раніше стало відомо, що Андерссон і його колеги з АВВА Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус і Анні-Фрід Лінгстад об'єдналися з продюсером Саймоном Фуллером і Universal Music Group і що їх спільний проект дозволить новому поколінню побачити, почути і відчути ABBA так, як було неможливо раніше.

Він також повідомив, що в альбом Piano, який буде випущений ним 29 вересня, увійдуть інтерпретації старих мелодій ABBA, в тому числі Thank You for the Music і Happy New Year.