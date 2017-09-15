У патрульної поліції побільшало обов’язків

З 17 вересня до компетенції Департаменту патрульної поліції України відходить функція надання господарських та адміністративних послуг у сфері безпеки руху на дорогах України.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв сьогодні під час робочої наради з керівниками Департаменту та регіональних підрозділів патрульної поліції, інформує прес-служба Нацполіції.

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Відтепер до компетенції Департаменту патрульної поліції буде відноситись також і контроль за безпекою дорожнього руху під час пасажирських та вантажних перевезень, їх супроводження та оформлення усіх необхідних на це документів.

Крім того, патрульна поліція надаватиме послуги з розроблення і видачі в установленому порядку дозволів та погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Контроль за такими перевезеннями у обласних центрах здійснюватимуть патрулі у містах, а під час міжрегіональних перевезень – Департамент патрульної поліції.

На сайті Департаменту патрульної поліції з’являться нові розділи з необхідною інформацією про надання окремих адміністративних та інших послуг для населення.

Для інформування перевізників на офіційних ресурсах буде розміщено інформацію про графік перевірок діяльності перевізників.