Працівники «Київводоканалу» сьогодні планують пікетувати Київраду

Працівники ВАТ «АК «Київводоканал» завтра планують пікетувати Київраду.

Про це вчора на прес-конференції в УНІАН повідомив голова об`єднання первинної профспілкової організації «Київводоканалу» Валерій АЗМАНОВ.

«Ми плануємо всім колективом вийти до міської адміністрації, і пікетувати раду, і показати нашими гаслами, що ми не згодні з існуючим становищем», - заявив голова профспілки.

За його словами, працівників не влаштовує фінансування компанії, існуючі зарплати. За даними В.АЗМАНОВА, середній вік працівників компанії – 52 роки, нові кадри приходити на зарплати в 2 тис. грн. і менше не хочуть.

«Питання зарплати залежить від тарифу. Десятиліттями тариф не змінювався», - додав він.

За даними голови правління – гендиректора «Київводоканалу» Ярослава ФІЛАТОВА, завтра, 23 квітня на сесії Київради планується розглянути питання підвищення тарифів на водопостачання.

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ВАТ «АК «Київводоканал» не виключає можливості техногенної катастрофи найближчим часом через відсутність перекладення мереж. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив перший заступник гендиректора компанії Вячеслав БІНД.

За словами В.БІНДА, компанія має старе устаткування, яке енергоємне і має велику зношеність.

«Усі дії «Київводоканалу» сьогодні полягають у тому, щоб підтримувати дієздатність устаткування. Тобто, труби ми можемо лише латати, в насосах - міняти лише підшипники. Якщо найближчим часом «Київводоканал» не розпочне перекладення каналізаційних і водопровідних мереж за рахунок будь-яких джерел фінансування – це спричинить техногенну катастрофу», - сказав він.

За словами В.БІНДА, «ми маємо старий парк техніки для ліквідації аварій, старе устаткування. У нас бувають ситуації, коли на 1-2 райони водопровідних мереж ми маємо 1-2 машини, хоча слід мати 3-4, а від цього залежить швидкість локалізації аварій».

За даними В.БІНДА, серйозні проблеми залишаються на Бортницькій станції аерації. «Сьогодні у "Київводоканалу" немає майданчиків, куди можна відводити мул після очищення стоків, і устаткування, яке у нас є, перебуває у вкрай критичному стані», - повідомив він.

У свою чергу голова правління - гендиректор «Київводоканалу» Ярослав ФІЛАТОВ відзначив, що компанія через відсутність коштів у недостатньому обсягу проводить заміну мереж. «Зараз ми спроможні міняти близько 30 км мереж на рік, а мали б для того, аби бодай підтримати ситуацію, – близько 100-120 км. Якщо говорити про капітальне вкладення, про оновлення парку мереж – це не один мільярд гривень, враховуючи стан, у якому вони перебувають», - сказав він. За його даними, близько 37% мереж зношено на 80%, 200 км зношено повністю. «А це означає, що фактично в землі труби немає», - сказав Я.ФІЛАТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на брифінгу міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО заявив, що результати перевірок Державної житлово-комунальної інспекції підтвердили катастрофічний стан водопровідно-каналізаційного господарства Києва, до якого призвела бездіяльність столичної влади.

Міністр відзначив необхідність втручання у вказану ситуацію Кабінету Міністрів України і правоохоронних органів.