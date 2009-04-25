Китай випередив Швейцарію за розміром золотого запасу

Китай за останні шість років збільшив свої золоті резерви на 76 відсотків, вийшовши на п`яте місце за цим показником у світі. Про це заявив керівник Державної адміністрації з іноземної валюти Ху Сяолянь (Hu Xiaolian), повідомляє Bloomberg. За його словами, золотий запас країни досяг 1054 тонн за рахунок держзакупівель металу в самому Китаї.

За кількістю золота в своїх сховищах КНР обійшла Швейцарію, що мала на початку 2009 року 1040 тонн. Лідером за цим показником залишаються США - 8134 тонни, на другому Німеччина - 3413 тонни, а на третьому Франція - 2487 тонн. У листопаді 2008 року золотий запас Росії становив 507 тонн.

У грошовому обчисленні золотий запас Китаю нині становить 31 мільярдів доларів. Це лише невелика частина загального об`єму золотовалютних резервів країни, який до кінця березня 2009 року склав 1,95 трильйона доларів. ЗВР Китаю збільшилися в шість разів з 2003 року.

Вартість золота на світовому ринку різко зросла за останні роки. На початку 2000-х років унція дорогоцінного металу торгувалася на світовому ринку за 300-350 доларів, тоді як в березні 2008 року був встановлений рекорд - 1032 долари за унцію. 24 квітня унція на біржі в Сінгапурі коштувала 912 доларів.

В умовах глобальної фінансової кризи золото продемонструвало кращі порівняно з іншими сировинними товарами результати, знизившись від свого піку тільки на 10 відсотків. Для порівняння, нафта подешевшала в 2,5 раза. На вартість золота не вплинуло навіть рішення МВФ продати більше 400 тонн з своїх запасів, що в іншій ситуації могло б викликати обвал ринку.

Китайські чиновники неодноразово заявляли про те, що уряд країни має намір диверсифікувати свої резерви, висловлюючи занепокоєння послабленням долара. Нині КНР є найбільшим кредитором США, володіючи державними зобов`язаннями цієї країни на суму в 744 мільярди доларів. Збільшенню закупівель золота сприяло і зростання видобутку в Китаї. За виробництвом дорогоцінного металу КНР в 2007 році випередила ПАР, яка була за цим показником беззмінним лідером з 1905 року.

Лента.ру