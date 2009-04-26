Імунітету проти вірусу свинячого грипу люди не мають - учений

У людей не виявлені ознаки імунітету до вірусу свинячого грипу, який уразив більше тисячі людей у Мексиці, повідомив РІА “Новости”в неділю директор НДІ грипу, керівник Центру з грипу ВООЗ у Санкт-Петербурзі Олег Кисельов.

Він відзначив, що вірус типу H1N1 циркулює як у людській, так і свинячій популяції, проте, певно, Мексика зіткнулася з його гібридом.

"Йде взаємодія на рівні генетичного апарату цих вірусів, внаслідок чого отримуються нові антигенні властивості, з`являється вірус, до якого у нас немає ознак імунітету, хоча він і відноситься до підтипу H1N1", - сказав учений.

Мексиканська влада офіційно підтвердила факт смерті 20 осіб від захворювання на свинячий грип, причина ще 48 летальних результатів поки не встановлена. Всього захворіло більше тисячі осіб. Глава Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет Чен заявила, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії".

За словами Кисельова, новий вірус може "забрати пальму першості" у вірусу грипу Н5N1 ("пташиний грип), який забрав життя вже більше 400 осіб, в основному, в країнах Азії і Африки.

"Цей вірус претендує на місце реального пандемічного лідера, тобто Н5N1 має поступитися місцем H1N1, який дуже патогенний і здатний сьогодні передаватися від людини до людини", - сказав Кисельов.

За його словами, немає нічого дивного в тому, що спочатку учені називали найбільш імовірним претендентом на розвиток глобальної епідемії один тип грипу, а зараз на перший план вийшов інший.

Кисельов відзначив, що незважаючи на схожість ситуації з передумовами, які привели до епідемії "іспанки" в 1918 році, є ряд чинників, які дозволяють сподіватися на позитивний результат. По-перше, влада Мексики вжила серйозних протиепідемічних заходів: населення носить маски, хворі ізольовані, таким чином, осередок хвороби може бути локалізований.

Крім того, нагадав учений, каталізатором глобальної епідемії на початку XX століття стала Перша світова війна.

"Слава богу, зараз не немає ніяких глобальних подій, які викликали б величезні міграційні процеси, немає скупченості людей в армійських бараках, як було в Першу світову", - сказав Кисельов