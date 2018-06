Італійці купили Одеський завод шампанських вин

Gruppo Campari, один із найбільших світових виробників напоїв, завершила операцію з придбання Одеського заводу шампанських вин. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«В Україні Gruppo Campari завершила операцію з придбання Одеського заводу шампанських вин. Дане придбання дозволяє говорити про широкомасштабний вихід на український ринок. Плани розвитку бізнесу Gruppo Campari в Україні будуть представлені найближчим часом», - йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, компанія уклала найбільшу операцію в історії Gruppo Campari – придбала бренд Wild Turkey. «Найбільша операція за всю історію Gruppo Campari була укладена 8 квітня 2009 р. Група придбала у Pernod Ricard бренд Wild Turkey, який є бурбоном №1 у світі. Сума операції – 575 млн. дол. Це стратегічне придбання посилить лідерські позиції Gruppo Campari в преміум-сегменті алкогольного ринку США і створить сприятливі умови для освоєння перспективного ринку Австралії», - зазначається у прес-релізі компанії.

Довідка УНІАН. Gruppo Campari є одним із найбільших світових гравців у сфері виробництва напоїв, реалізує свою продукцію в 190 країнах. Gruppo Campari належать такі бренди: Campari, SKYY Vodka і Wild Turkey Bourbon, Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Cynar, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated, Zedda Piras, Dreher, Old Eight and Drury’s, Cinzano, Liebfraumilch, Mondoro, Odessa, Riccadonna, Sella & Mosca і Teruzzi & Puthod.

Акції материнської компанії Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) розміщені на фондовій біржі Італії.

Одеський завод шампанських вин (ОЗШВ) заснований у 1896 р. Потужність підприємства становить 15 млн. пляшок шампанського на рік, виробляється 33 види продукції. Найбільш відомі ТМ: «Одеса», «L`Odessika», «Генрі Редерер».