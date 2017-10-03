Ректор тернопільського університету володіє нерухомістю на 2 мільйони доларів (відео)

Якби складали рейтинг найзаможніших науковців країни - першим у цьому топі був би герой сюжету програми "Гроші" - ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий.

Він володіє мільйонними активами: квартирами в столиці, нерухомістю на гірськолижному курорті, земельними ділянками й будинками в Тернополі, а також - елітними автівками. Експерти оцінюють усю нерухомість ректора у 2 мільйони доларів. Сам Крисоватий постійно наголошує, що є відкритою людиною і не боїться показувати свої статки.

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"Поки наші можновладці тремтячими руками заповнюють декларації, вписуючи туди своє майно - тернопільський науковець навчився, як можна його не ховати", - йдеться в сюжеті.

Андрій Крисоватий все своє життя присвятив Тернопільському національному економічному університету. Спочатку в ньому навчався, потім викладав, а згодом очолив.

Син Крисоватого вже на першому курсі їздив на автомобілі Mercedes. Ректор зізнається, що подарував своєму сину цей автомобіль на 18-річчя. А вже у 19 років його син володів бізнесом, із стартовим капіталом для якого також допоміг батько. А зараз син Крисоватого викладає в цьому ж університеті.

Серед багатьох активів освітянина його родина має також дві квартири у Києві. Остання була придбана минулого року в історичному центрі столиці на вулиці Гончара. Така квартира коштує як мінімум 600 тисяч доларів. При цьому, сам Крисоватий задекларував вартість квартири набагато нижчу - у 2,5 мільйони гривень.

Унікальність самого ректора полягає у вмінні заробляти гроші. Ректор пояснює, що навчився заробляти гроші, "консультуючи фірми, як можна здійснювати податкове планування".

"Ректор вміє робити дуже важливу річ - платити податки і навчати цьому інших. Така наука стане в нагоді кожному можновладцю", - йдеться в сюжеті.

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Зазначається, що в Україні все ще більше, ніж третина економіки знаходиться в тіні. "Найбільші порушники податкового законодавства і найбільші користувачі різних схем мінімізації податків - це якраз великий бізнес. Є спеціальні аналітики, консультанти, які розробляють для великого бізнесу схеми, які б не були суто кримінальними, але допомогли б мінімізувати податки", - каже головний експерт групи "Податкова реформа Реанімаційного пакету реформ" Володимир Дубровський.

Нагадаємо, у травні цього року ректор одного з тернопільських університетів потрапив у ДТП в нетверезому стані. За попередньою інформацією, водій чорного позашляховика Range Rover виїжджав із другорядної дороги на головну і, не переконавшись у безпеці руху, врізався у легківку. Після удару водій Range Rover не зупинився, а продовжив рух. Спинився десь за кілометр від місця аварії.

За даними місцевого «Автомайдану», керував автомобілем Land Rover ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий.

Як повідомили власні джерела, у ДТП є свідки, які готові дати покази. Були й потерпілі, з якими вирішили питання на місці. З місця пригоди А. Крисоватого забрав Сергій Банах на автомобілі Toyota Camry з номерними знаками ВО0070АІ. Колишній прокурор м. Тернополя зараз очолює юридичний факультет ТНЕУ. Свідки підтверджують також інформацію про кермування у нетверезому стані», – йдеться в повідомленні «Автомайдану».