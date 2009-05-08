НБУ виклав свою версію причин зниження інфляції

Основними чинниками, які стримували інфляцію в квітні, виступали низький рівень сукупного попиту в економіці, помірна фіскальна і монетарна політика, нейтралізація впливу девальвації гривні в четвертому кварталі 2008 року і сезонне зниження цін на ряд продовольчих товарів.

Про це сказано в аналітичній записці Національного банку України «Аналіз інфляції» за квітень 2009 року.

НБУ зазначає, що, окрім вказаних вище чинників, зниження річного значення індексу споживчих цін (ІСЦ) зумовлене ефектом високої статистичної бази (в січні-квітні 2008 року ціни зросли на 13,1%).

Також повідомляється, що в результаті зниження внутрішніх цін на промислову сировину (ціни на неенергетичні матеріали знизилися в квітні на 5,7%) і зменшення світових цін на метали, річний індекс цін виробників (ІСЦ) сповільнився до 6,3% (у березні – 12,8%).

«Під впливом зниження сукупного попиту при відносній стабільності обмінного курсу гривні другий місяць підряд продовжується сповільнення базової інфляції (зміна цін продовольчих товарів з високим ступенем обробки, непродовольчих товарів, за винятком пального, а також послуг, ціни на які не регулюються адміністративно), що відображає вплив на ціни з боку чинників попиту (незважаючи на зростання в квітні на 1%, у річному вимір вона знизилася на 1,6 п.п. до 21,5%)» - йдеться в аналітичній записці НБУ.

При цьому вказується, що під впливом сезонного зниження цін на продовольчі товари (внесок чинника сезонності в квітні становив «-» 0,7%) і пальне (у річному вимірі ціни знизилися на 1,4%) небазова інфляція (зміна цін продовольчих товарів, які не пройшли промислової обробки, адміністративних послуг і пального) сповільнилася на 3,5 п.п. (до 9,5%).

Крім того, НБУ зазначає, що уповільнення зростання (у річному вимірі) касових витрат Зведеного бюджету в січні-березні цього року до 15,8% (у I кварталі 2008 року – 48,9%) визначало стримуючий характер фіскальної політики з погляду її впливу на інфляційні процеси. При цьому профіцит Зведеного бюджету за I квартал склав 0,07 млрд. грн. (за аналогічний період минулого року - дефіцит 5,7 млрд. грн.).

У той же час, за даними Нацбанку, сповільнення процесів грошової мультиплікації, викликане змінами в структурі активів банківської системи через погіршення їх якості, і, відповідно, формування більшого обсягу резервів, зумовило подальше зниження темпів зростання грошової маси (до 8,2% в річному вимірі у квітні).

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні до березня 2009 року зафіксована інфляція на рівні 0,9%, у березні ц.р. до березня 2008 року інфляція склала 15,6%.

З початку цього року (квітень 2009 року до грудня 2008 року) зростання споживчих цін склало 6,9%. Індекс споживчих цін за січень-квітень 2009 року, порівняно з відповідним періодом 2008 року, збільшився на 19,1%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в квітні, порівняно з березнем ц.р., склав 0,4%, у квітні до квітня 2008 року – 6,3%.

Зростання індексу цін виробників промпродукції в квітні до грудня 2008 року склало 3,5%, у січні-квітні 2009 року до аналогічного періоду 2008 року – 14,3%.

Зростання індексу цін виробників промислової продукції в 2008 році склало 23% (грудень до грудня 2007 року).