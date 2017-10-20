Зірці "Гри престолів" довелося вибачитися за свої слова 6-річної давності

Актор, який зіграв кхала Дрого в одному з найвідоміших серіалів останніх років «Гра престолів», звернувся до шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

«Сьогодні я проснувся в Австралії через гнівні коментарі людей з приводу мого неприйнятного жарту, який я озвучив кілька років тому і в якому давно покаявся. Я неймовірно розчарований в собі через ті бездушних вирази, які дозволив собі в той день. Я знаю, що мої найщиріші вибачення не зможуть повернути назад ті образливі слова. Згвалтування і сексуальні домагання можуть бути з кожним, і я знаю багато страшних історій з перших вуст від членів моєї сім'ї і близьких друзів. Це воістину образливе висловлювання. Це неприйнятно, і я з важким серцем приношу найглибші вибачення за свої слова. Джейсон», - написав він.

6 років тому шанувальники тільки розжалобились відповіді актора і його гумору, поки не настав час «викривати», «звинувачувати» і «шукати винних» на хвилі щоденних новин про Харві Вайнштейна, пише JS.

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Момоа, який тривалий час живе з колишньою дружиною Ленні Кравіца Лізою Боні, згадує в даному повідомленні про відповідь на запитання журналіста під час прес-конференції в 2011 році. На фестивалі Comic-Con в Сан-Дієго Джейсон Момоа зізнався, що, завдяки можливостям фантастичного жанру, більше, ніж «виривати чиїсь язики», йому подобається «ґвалтувати красивих жінок (своєрідний жарт актора був взят з сценарію серіалу «Гра престолів», в якому його герой кхал Дрого змушував до сексуальних відносин героїню Дейнеріс)».