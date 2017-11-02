Майдан і війна мотивують все більше людей переходити на українську мову - експерт

Представники українського середнього класу в останні пару років все частіше свідомо переходять у спілкуванні на українську мову, про це йдеться у матеріалі "Вибір зроблено" в журналі "Новое время".

Читайте такожМіносвіти узаконило перелік предметів для вступу до ВНЗПрикладів переходу в побуті з російської на українську мову багато, особливо помітно це по соцмережах, каже головний науковий співробітник Інституту психологічних і етнонаціональних досліджень НАН України Володимир Кулик.

Однак, на його думку, соцмережі, де частіше зустрічаються люди з активною громадянською позицією, і вся Україна - це дві великі різниці. І поки про загальнонаціональну тенденцію значного збільшення тих, хто раніше був російськомовним, а тепер повністю перейшов на українську говорити рано.

На думку Кулик, на перехід на українську мову вплинула низка факторів, у тому числі політичних. Особливо війна. "Так чи інакше люди реагують на це якимись діями", - пояснив він.

Також він зазначає, що збільшилася частка тих, хто вживає російську та українську в рівній мірі, і скоротилася частка тих, хто говорить виключно російською. При цьому він підкреслює, що змінити мову повсякденного спілкування - це серйозна праця.

Медіаексперт Отар Довженко, який написав у 2015 році статтю "Про мову без істерик", відзначає, що в останні роки в суспільстві зменшився страх перед вживанням української в публічній сфері в російськомовних містах. Тепер, мовляв, навіть російськомовні люди вважають, що потрібно більше українського. І про це говорять російською.

Повну версію матеріалу "Вибір зроблено" читайте в журналі "Новое время" 3 листопада 2017 року.