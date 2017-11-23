На Житомирщині за форматом Нового освітнього простору відновлюють шість шкіл

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається у повідомленні, на Житомирщині у 2017 році створення Нового освітнього простору розпочали у перших шістьох школах області. Це – Житомирська гімназія №3, а також Гришковецька, Хорошівська, Романівська, Олевська гімназії та Липненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню. У цих навчальних закладах тривають роботи для переформатування під Новий освітній простір – під утеплення та зміну зовнішнього вигляду шкіл та створення медіатек.

"Формат Нового освітнього простору – це комплексний та креативний підхід до відновлення навчальних закладів. Насамперед, це утеплення приміщення, його яскравий зовнішній та внутрішній дизайн, сучасна медіатека, нові меблі та обладнання, оновлені класні кімнати, ремонт дороги до школи", - нагадують в облдержадміністрації.

Там також уточнюють, що термосанацію і фірбування зовнішніх стін Хорошівської гімназії завершили у червні цього року, а першу серед районів сучасну медіатеку відкрили у цьому закладі у жовтні 2017-го.

У Гришківецькій гімназії тривають роботи з утеплення будівлі та спортзалу, з фарбування стін. Вже зроблено ремонт у приміщенні медіатеки та закуплена техніка. А в Олевській гімназії вже завершили капітальний ремонт даху та пофарбували фасад будівлі.

Окрім цього, продовжується термосанація у Романівській гімназії, де роботи з утеплення фасаду виконані на 90%, в процесі – фарбування та заміна вікон. Також у приміщенні гімназії облаштовують сучасну медіатеку.

У Липненській школі вже перекрили дах, утеплили фасад, а також майже завершили встановлення енергоощадних вікон.

Продовжуються роботи і в гімназії №3 міста Житомира – тут будують новий корпус цього навчального закладу.

Внутрішні ж роботи зі створення Нового освітнього простору у цих закладах будуть проводитись у наступному році.

Реконструкції 5 вказаних закладів здійснюються за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету, а роботи у Романівській гімназії проводять за кошти держави, області та районів.

Нагадаємо, що загалом на Житомирщині зараз функціонують 32 опорні школи.



