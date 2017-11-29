Командування ВМС ЗСУ прокоментувало візит до Одеси американського есмінця (відео)

Візит до Одеси американського есмінця «Джеймс Вільямс» (USS James Williams DDG95) свідчить про підтримку України з боку Військово-морських сил США. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили в прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте такожВ Одесу прибув ракетний есмінець ВМС США "Джеймс Вільямс"Зазначається, що командування ВМС ЗСУ надає важливого значення візиту американського корабля, й розцінює його як продовження підтримки з боку ВМС США.

Як зазначив перший заступник командувача ВМС ЗСУ контр-адмірал Андрій Тарасов, українські ВМС активно співпрацюють із ВМС США в питаннях реформування та підготовки особового складу й вдячні американським колегам за допомогу.

«Значення постійних контактів флотів двох країн особливо важко переоцінити на етапі відновлення можливостей національного флоту після його передислокації на материкову частину України в 2014 році в результаті анексії Російською Федерацією території Автономної республіки Крим та Севастополя», - заявив Тарасов.

За його словами, українська сторона вважає дуже ефективним співробітництво в рамках проведення двосторонніх (із запрошенням до участі в них інших флотів) навчань серії «Сі Бриз», які сприяють зміцненню стабільності та безпеки в регіоні Чорного моря.

Він також зазначив, що за останній рік відбулося близько десяти візитів кораблів ВМС США і кораблів флотів країн-партнерів до порту Одеси, що, за його словами, є «беззаперечним свідченням підтримки».

У прес-центрі командування додали, що візит корабля «Джеймс Вільямс» орієнтовно триватиме до 2 грудня.

У прес-службі Одеського порту повідомили, що корабель завів в акваторію порту й пришвартував до 16 причалу морського вокзалу лоцман В'ячеслав Беспалов. Для виконання буксирувально-швартувальної операції залучалися буксири портофлоту «Новатор» і «Стивідор».

Есмінець зайшов у Чорне море 26 листопада, через 9 днів після відвідування порту Джидда в Саудівській Аравії й патрулювання в Червоному морі.

«Захід корабля до Одеського порту відбувся на день пізніше запланованого через шторм», - зазначили в прес-службі.

«Джеймс Вільямс» - ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Оснащений 56 крилатими ракетами «Томагавк». Авіаційне озброєння - два вертольоти Сікорський (SH-60). Корабель не входить до складу штатних з'єднань ВМС, діє самостійно; крім оборонних функцій може використовуватись для боротьби з піратами та виконання гуманітарних місій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Одеси прибув ракетний есмінець Військово-морських сил США «Джеймс Вільямс» (USS James Williams DDG95).