Публічне вибачення від імені держави - фантастика чи закон?

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінально-Процесуального кодексу України (щодо публічного вибачення від імені держави).

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 355 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Цим законопроектом передбачається внесення нової статті до КПК України, яка встановлює конкретну форму відповідальності держави - публічне вибачення - за порушення прав та свобод людини і громадянина внаслідок неправомірних дій або бездіяльності органів дізнання і досудового слідства.

Також ВР прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінально-Процесуального кодексу України (щодо вручення копії постанови про порушення кримінальної справи).

"За" проголосувало 373 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Зараз у законодавстві не визначений обов’язок державного органу, посадової чи службової особи про вручення копії постанови особі, проти якої порушено кримінальну справу. Відсутність вищевказаного обов’язку, за словами авторів законопроекту, зводить нанівець передбачене законом право особи оскаржити в суді постанову про порушення кримінальної справи, оскільки відсутність копії документу, що оскаржується, створює невиправдані складнощі при підготовці скарги.