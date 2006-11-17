Погода на 18-22 листопада

Завтра, 18 листопада, на території України очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі становитиме 0-5°морозу, у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, у західних областях 7-12°.

19-20 листопада утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 19 листопада у західній частині місцями пройде невеликий дощ.

Температура у західних областях, на Одещині та півдні Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; у східній частині вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі 19 листопада 0-5° морозу, 20 листопада від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

21-22 листопада без істотних опадів, лише 21 листопада у східній частині, вдень і на крайньому заході країни місцями невеликі опади, 22 листопада у західних областях помірні опади, переважно у вигляді дощу.

Температура у західній половині від 2° морозу до 4° тепла, вдень 4-10° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 5° морозу, на сході до 8° морозу, вдень 0-6° тепла, в Криму до 10° тепла.

Завтра у Києві та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура у Києві вночі становитиме 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

19-20 листопада у столиці та області утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 19 листопада 0-5° морозу, 20 листопада від 3° морозу до 2° тепла; вдень до 1-6° тепла.

21-22 листопада без істотних опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.