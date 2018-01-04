Експерт про збитий над Донбасом МН17: оператор "Бука" міг переплутати ціль (відео)

У ході розслідування катастрофи пасажирського літака рейсу МН17 з'ясувалося, що оператор ракетної установки "Бук" міг і не знати, що стріляє в пасажирський літак "Малайзійських авіаліній".

Про це в одній з програм на голландському телебаченні розповідає колишній командир фінської батальйону "Бук" Еса Келонімі, який дуже допоміг у розслідуванні причин аварії, передає "Українська правда".

За його словами, системою "Бук" керують 3 людини. Курс навчання в Фінляндії триває 1 рік, він дає базовий рівень знань. Щоб повною мірою освоїти навички управління "Буком", потрібно більше часу, а щоб стати справжнім професіоналом, потрібно багато років навчання.

Як відомо, в Донецьку була помічена пускова установка системи "Бук", але, зазначає фінський фахівець, це лише одна зі складових великого комплексу. До його складу також входить мобільний командний пост, який керує системою, і радар, що передає дані про повітряні об'єкти на командний пост. Також в складі комплексу є інші пускові установки.

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За словами Келонімі, пускова установка і сама по собі може здійснити постріл, але її оператор "не знатиме, куди стріляє".

"Тому що невідомо, де знаходиться ціль", - пояснив він.

При цьому, зазначає експерт, у пускової установки є і свій радар, який відстежує ціль. Однак навіть при наявності досвідченого оператора він не дуже точний, йому важко відрізнити військовий літак від пасажирського і взагалі визначити тип літального апарату.

У програмі було також озвучено думку, що діями оператора управляли з Росії.

В цілому експерти зійшлися на думці, що застосування бойовиками пускової установки "Бук" проти українських літаків - безвідповідальне рішення.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У колі підозрюваних, згідно з доповіддю, - близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського Boeing 777.