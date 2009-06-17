«Укркрюїнг» вважає, що на захопленій піратами Аріані все чудово

У Державному підприємстві «Укркрюїнг» спростували інформацію про можливість розстрілу піратами українського екіпажу судна «Аріана».

Як заявила сьогодні УНІАН начальник оперативного відділу крюїнгової компанії в Одесі Ірина ГОНЧАР, «ту маячню, яку пишуть ЗМІ, я не коментуватиму. Переговори ведуться і не припиняються ні на день».

Ряд ЗМІ, вважає І.ГОНЧАР, повідомили неправдиву інформацію, обнародувавши листа, нібито написаного моряками захопленої корсарами «Аріани». У цьому листі екіпаж судна просить надати їм допомогу і терміново заплатити піратам Сомалі викуп, оскільки ті погрожують розстрілом.

І.ГОНЧАР також повідомила, що капітан «Аріани» зв`язувався із судновласником два дні тому і повідомив, що небезпека команді не загрожує.

«Капітан підтвердив, що всі здорові, продовольство є, пірати поводяться не агресивно. Так, у судна закінчується пальне, але зараз ведуться переговори з вирішення даного питання», - відзначила начальник відділу.

За її словами, дата завершення переговорів все ще невідома.

Як вже повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 людини) був захоплений піратами Сомалі 2 травня. Корабель виходив з Бразилії на Близький Схід і віз 35 тис. тонн сої. Власником судна є компанія Candela Shipping, зареєстрована на Мальті, оператор – британська Seven Seas Maritime. За звільнення судна пірати вимагають 10 млн. доларів.