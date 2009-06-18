Ющенко про курс, банки, ринкові принципи і платіжну дисципліну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує перехід на ринкові принципи курсоутворення в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час спільного засідання за участю керівництва Національного банку України і комерційних банків.

«Сьогодні курсоутворення в Україні відбувається тільки на ринкових принципах. Нам вдалося в умовах кризи перейти до нового режиму курсоутворення, зблизити готівковий і міжбанківський курс», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що останні 3,5 місяця курс національної валюти є стабільним і Нацбанк останні 2-3 тижні проводив викуп надмірної пропозиції валюти в обсягу 160-170 млн. дол.

"Окрім стабілізації курсу, спостерігається тенденція до його зміцнення», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО також зазначив достатній рівень ліквідності банківської системи України в останні 3-4 тижні, яка в середньому за день становила 20-21,5 млрд. грн.

Крім того, Нацбанк України шляхом розміщення своїх сертифікатів на 1,8 млрд. грн. абсорбував надмірну ліквідність.

Президент відзначив стабілізацію ситуації з платіжною дисципліною банківської системи. За його словами, останнім часом немає приросту неплатежів.

Також В.ЮЩЕНКО відзначив позитивну тенденцію у збільшенні депозитів населення. Так, за його інформацією, якщо в березні цього року відплив вкладів населення становив 4,9 млрд. грн., то в квітні приріст становив 1,2 млрд. грн., у травні – 1 млрд. грн., і за 15 днів червня – 2,2 млрд. грн., що в цілому становить 4,4 млрд. грн.

Водночас Президент звернув увагу на недостатній рівень кредитних вкладень в банківську систему країни, а також піддав критиці повільну реалізацію програми рекапіталізації комерційних банків за участю держави.