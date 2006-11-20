Нємцов: Росія підніме ціну на газ для України
Борис Нємцов переконаний, що Кремль «проводить божевільну політику в газовій галузі, яка призвела до гігантської кризи усередині Росії». «Навіть на батьківщині товариша Путіна новозбудовані енергоблоки стоять без газу», - додав він...
Російський газ для України дорожчатиме через дефіцит на внутрішньому російському ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав російський експерт Борис НЄМЦОВ журналістам перед початком засідання круглого столу «Українсько-російські відносини в новій європейській архітектурі».
«Проблема в Росії газова - серйозна не тільки в політичному, але й господарському плані. Справа в тому, що в Росії не вистачає газу», - сказав Б.НЄМЦОВ.
Він зазначив, що 22 листопада Президент РФ Володимир ПУТІН проводитиме нараду з приводу дефіциту природного газу для внутрішнього російського ринку. Б.НЄМЦОВ упевнений, що керівництво Росії не може навіть при бажанні продавати дешевий газ для України і таким чином підтримати прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА. «У Росії - дефіцит газу і цей дефіцит наростатиме», - прогнозує Б.НЄМЦОВ.
Експерт підкреслив, що за останні 6 років «Газпром» не розробив жодного нового родовища і не побудував жодного газопроводу. За його словами, за цей період видобуток газу зріс на 3%, а економіка Росії – на 50%. «Зараз дуже багато електростанцій задихаються від нестачі газу у нас в Росії», - сказав Б.НЄМЦОВ, зазначивши, що тому Росія не може дозволити собі збільшити постачання газу і продовжувати продавати газ за демпінговими цінами.
Б.НЄМЦОВ вважає, що дефіцит газу на внутрішньому ринку РФ не можуть покрити його закупівлі в Туркменістані, Казахстані і Узбекистані. «Україні треба готуватися до того, що Росія підвищуватиме ціну (на газ – УНІАН)», - сказав Б.НЄМЦОВ. «Навіть на батьківщині товариша ПУТІНА в Петербурзі побудовані нові енергоблоки стоять без газу», - додав він.
Б.НЄМЦОВ переконаний, що Кремль «проводить божевільну політику в газовій галузі, яка призвела до гігантської кризи усередині Росії».