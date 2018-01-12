У Житомирі відзначають 111-річчя від дня народження академіка Корольова (відео)

Сьогодні у Житомирі відзначають 111-річчя від дня народження земляка, академіка Сергія Корольова.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди сьогодні у місті проходять урочисті заходи.

Вони розпочалися вранці покладанням квітів до пам’ятника Корольову.

Участь у заході узяли керівники міста і області, військові, громадськість та житомиряни.

Біля пам’ятника вченому пройшла рота почесної варти Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова з оркестром.

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Заходи продовжуються у Музеї космонавтики ім. С.П. Корольова, де представлять нові надходження музею.

Сергій Корольов – український вчений у галузі ракетобудування та космонавтики. Конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів, народився у Житомирі.