У Житомирі відзначають 111-річчя від дня народження академіка Корольова (відео)

13:20, 12 січня 2018
Суспільство
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Участь у заході узяли керівники міста і області, військові, громадськість та житомиряни.

Вшанували академіка та поклали квіти до пам’ятника / oda.zt.gov.ua

Сьогодні у  Житомирі відзначають  111-річчя  від дня народження  земляка, академіка  Сергія Корольова.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди сьогодні у місті проходять урочисті заходи.

Вони розпочалися вранці покладанням квітів  до пам’ятника Корольову.

Участь у заході узяли керівники міста і області, військові, громадськість та житомиряни.

Біля пам’ятника вченому пройшла рота почесної варти Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова з оркестром.

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Заходи продовжуються у Музеї космонавтики ім. С.П. Корольова, де  представлять нові надходження музею. 

Сергій Корольов – український вчений у галузі ракетобудування та космонавтики. Конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів, народився у Житомирі.

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