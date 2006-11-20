Погода до кінця тижня

На цьому тижні похолодання не очікується.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21 листопада зберігатиметься хмарна погода. У західних, а вдень і в північних областях місцями йтиме невеликий дощ, на решті території - без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, південний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, на Лівобережжі - 1-6° морозу; вдень - 2-7° тепла, у західних областях та на крайньому півдні країни - 8-12°.

22-23 листопада хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті, а вранці та вдень 23 листопада на Правобережжі часом дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, 23 листопада вдень у південній частині та на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с. Температура у східній частині вночі - 0-5° морозу (22 листопада місцями - 6-8° морозу), вдень - 0-5° тепла; на решті території вночі - 1-6° тепла, 22 листопада у північних, центральних областях та на Прикарпатті - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 4-9° тепла, у південній частині та на крайньому заході - 7-12°, 23 листопада в Криму - до 16° тепла.

24 листопада вночі у західній половині, вдень в Україні, 25 листопада у східній частині часом дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вночі - 1-7° тепла, на півдні - до 11°; вдень - 5-10° тепла, у південній частині, а 25 листопада і в західних областях - 10-15°.

26-30 листопада без істотних опадів, лише 26 листопада в Криму та Приазов`ї, 28-29 листопада у західних та північних областях невеликий дощ. Температура 26-27 листопада істотно не зміниться; надалі, починаючи з північного-сходу, поступово знизиться на 4-6°.

У Києві та області 21 листопада хмарна погода. Без істотних опадів, лише вдень місцями по області невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі - 1-3° тепла, вдень - 3-5°; по області вночі - 0-5° тепла, вдень - 2-7°.

22-23 листопада хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вранці та вдень 23 листопада часом дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 22 листопада - від 2° морозу до 3° тепла, 23 листопада - 1-6° тепла; вдень - 4-9° тепла.

24 листопада дощ, 25 листопада без істотних опадів. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°.