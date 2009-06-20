Погода на завтра

21 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні зливи, грози, місцями град, шквали 17-22 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 16-20°, місцями 21-26° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°).

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на решті території буде спекотна погода без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 13-18° , на узбережжі морів до 20°, вдень 26-31°.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по Києву 15-17°, вдень 29-31°; по області вночі 13-18°, вдень 26-31°.

20 червня температура води в Чорному та Азовському морях 20-24° (в районі Феодосії та Одеси 16°), у Дніпрі біля Києва 19°.