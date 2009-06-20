У Києві відкрили пам’ятник меценату Терещенку (фото)

У столиці відбулося урочисте відкриття пам’ятника меценату та почесному громадянину Києва Миколі Терещенку. Пам’ятник встановлено на території Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, в урочистому заході взяли участь Митрополит Київський та всієї України ВОЛОДИМИР, заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, представники Міністерства охорони здоров’я України, керівництво Шевченківського району, директор Центру дитячої кардіології Ілля ЄМЕЦЬ, директор «Охматдиту» Юрій ГЛАДУШ, опікунська рада Центру дитячої кардіології, МБФ «Дитяче серце», Український медичний союз, працівники медичних установ м. Києва, студенти-медики та нащадки Н.А. Терещенка на чолі з його праправнуком Мішелем ТЕРЕЩЕНКОМ.

«Відкриття пам’ятника М.Терещенку – дуже важлива подія, адже це людина, завдяки якій в Києві з’явилися безкоштовні лікарні. Хотілось би зазначити, що в нашій країні сьогодні працюють талановиті та самовіддані лікарі, і значну підтримку в їх роботі надають благодійники та меценати. Можливо через 100 років цим людям також встановлять пам’ятники», – зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА та привітала присутніх з Днем медичного працівника.

«Саме М.Терещенко побудував безплатну лікарню для чорноробів, де і нині працює Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії. І це далеко не єдина лікарня, яку звів та утримував цей меценат. При всіх заводах, що належали Терещенку, працювали безкоштовні лікарні. Сьогодні вітчизняна медицина потребує відродження такого дієвого небайдужого ставлення меценатів», – зазначив І.ЄМЕЦЬ.

Над пам’ятником М.Терещенку протягом двох років працював київський скульптор Олександр МИХАЙЛИЦЬКИЙ.