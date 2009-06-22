Аграрний фонд до 1 липня збере 1 млрд. грн. на закупівлю зерна

Аграрний фонд України на 1 липня зможе сконцентрувати близько 1 млрд. гривень на закупівлю зерна нового врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п`ятницю під час всеукраїнської наради з підготовки до збору зернових повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК. Нарада пройшла на базі Державного дослідного господарства «Асканійське» (село Тавричанка Каховського району Херсонської області).

«Нині на рахунках фонду є 750 млн. грн. Кошти продовжать надходити і на початок маркентингового року, тобто на 1 липня у фонду буде 1 млрд грн», - сказав міністр.

Водночас за його словами, ці кошти можна буде сконцентрувати тільки в разі повернення до 1 липня 205 млн. грн., одержаних сільгоспвиробниками під заставу зерна врожаю 2008 р.

«56 підприємств винні 205 млн. грн. Це не бідняки і не середняки. У них є кошти», - сказав міністр.

Він також доручив голам управлінь АПК в областях активізувати роботу з цими боржниками.

Як відзначив міністр, стартова ціна пшениці 3 класу нового врожаю при закупівлях Аграрним фондом становитиме близько 1250 грн. за тонну.