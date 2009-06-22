В Укртранснафті - нове керівництво

Наглядова рада ВАТ «Укртранснафта» тимчасово усунула Ігоря КИРЮШИНА від виконання обов`язків голови правління компанії і призначила виконуючим обов`язки голови правління Олександра ЛАЗОРКА.

Про це сказано в копії протоколу засідання Наглядової ради «Укртранснафти» від 10 червня 2009 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН . Згідно з документом, І.КИРЮШИНА усунуто з посади у зв`язку з порушенням Статуту «Укртранснафти» в частині ненадання акціонеру - НАК «Нафтогаз України» - поточної інформації про діяльність компанії та її структурних підрозділів.

Також у документі зазначено, що голова Наглядової ради «Укртранснафти» Олег ДУБИНА запропонував на час проведення службового розслідування з 17 червня 2009 року тимчасово усунути І.КИРЮШИНА з посади і призначити виконуючим обов`язки голови правління О.ЛАЗОРКА.

За таке рішення проголосували вісім з дев`яти присутніх на засіданні членів Наглядової ради «Укртранснафти».

Як повідомив кореспонденту УНІАН О.ЛАЗОРКО, сьогодні він разом з першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігорем ДІДЕНКОМ і заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» Валентином ФРАНЧУКОМ прибув в офіс «Укртранснафти», але їх не пустили в кабінет голови правління.

За його словами, усунутий від виконання обов`язків голови правління ВАТ "Укртранснафта" І.КИРЮШИН забарикадувався в кабінеті центрального офісу і не дає представникам НАК "Нафтогаз України" представити нове керівництво.

«Нас не пускають для законного представлення нового керівника компанії», – зазначив О.ЛАЗОРКО. При цьому він додав, що І.КИРЮШИН близько місяця перебуває на лікарняному, хоча весь час був на роботі.

«Я так думаю, вся ця істерія і блокування були влаштовано з метою, щоб утриматися в кріслі керівника і не дати почати розслідування», – додав О.ЛАЗОРКО.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км., 51 нафтоперекачувальна станція (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.