В одеській каналізації знайшли 5 трупів

У понеділок о 7.56 в Одесі у каналізаційній трубі без ознак життя було виявлено тіла 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, причина загибелі встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться слідство. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Одеській області.