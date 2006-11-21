В одеській каналізації знайшли 5 трупів
08:33, 21 листопада 2006Суспільство
846
Проводиться слідство
У понеділок о 7.56 в Одесі у каналізаційній трубі без ознак життя було виявлено тіла 5 осіб.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, причина загибелі встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться слідство. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Одеській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter