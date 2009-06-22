Вартість житла на вторинному ринку Києва падає (ціни по районах)

Середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва з 15 по 21 червня ц.р. знизилася на 0,26% (4 дол.) – до 1492 дол./кв. м

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1085 дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу склала 2524 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,52% (13 дол.) – до 2524 дол.; Голосіївському – на 0,47% (7 дол.) – до 1504 дол.; Подільському – на 0,49% (7 дол.) – до 1383 дол.; Солом’янському – на 0,07% (1 дол.) – до 1356 дол.; Деснянському – на 0,53% (6 дол.) – до 1130 дол.

При цьому зростання вартості житла зафіксоване в Шевченківському районі – на 0,32% (13 дол.) – до 1927 дол. за 1 кв. м; Святошинському – на 0,38% (5 дол.) – до 1229 дол. за 1 кв. м; Дарницькому – на 0,08% (1 дол.) – до 1085 дол. за 1 кв. м;

У той же час в Оболонському районі вартість 1 кв. м житла стабілізувалася на рівні 1501 дол.; у Дніпровському районі – на рівні 1216 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продаж 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва в травні ц.г. знизилася на 1,14% (17 дол.) – до 1501 дол./кв. м, у 2008 році – на 33,23% (1143 дол.) – до 2297 дол. за 1 кв.м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.