Костусєв погрожує UMC і Київстару мільйонними штрафами і судом

Голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ не виключає тривалих судових процесів з приводу скасування мобільними операторами - UMC і Київстар - плати за з`єднання. Про це О.КОСТУСЄВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами глави АМК, «порозумітися з UMC і «Київстаром» не вийшло. Якщо нічого не зміниться, то справа перейде до вживання жорстких заходів, до накладання мільйонних штрафів і судових процесів».

При цьому він додав: «Найімовірніше, буде шлях жорсткий. І те, що ми будемо з ними довго судитися».

Як вихід з ситуації О.КОСТУСЄВ пропонує мобільним операторам піти на поетапне скасування плати за з`єднання.

Довідка УНІАН. У листопаді 2005 року АМК рекомендував двом лідерам мобільного зв`язку України - UMC і "Київстар" - до 4 грудня ц.р. розглянути рекомендації комітету про можливе скасування плати за з`єднання при дзвінках мобільних абонентів, або обгрунтувати її необхідність.

Компанія UMC до цього терміну висловила готовність до співпраці і згоду з позицією АМК, попросивши, правда, час для вирішення цього питання. У зв`язку з цим комітет погодився надати UMC термін до квітня ц.р. для остаточного вирішення питання з платою за з`єднання.

Компанія «Київстар» відмовилася виконувати рекомендації і при цьому, на думку АМКУ, не обгрунтувала правомірність існуючої плати за з`єднання. У зв`язку з такою позицією компанії «Київстар», 15 грудня 2005 р. АМКУ почав розслідування за фактом зловживання компанією монопольним становищем. У середині лютого "Київстар" оскаржив у Господарському суді м. Києва розпорядження АМКУ.

У поширеній у лютому заяві компанія зазначила, що «вважає, що сам факт порушення вищезгаданої справи виглядає як суто популістський захід і є абсолютно безпідставним як з юридичної, так і з економічної точок зору». На думку "Київстару", «зловживання монопольним становищем можливе тільки за умови наявності такого становища». Як наголошувалося в заяві, згідно з однозначним офіційним висновком АМК, зробленим минулого року і підтвердженим літом 2005 року, компанія “Київстар” не була і не є монополістом на ринку телекомунікаційних послуг України.

Досі це питання залишається невирішеним.