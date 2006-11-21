У центрі Москви застрелили банкіра

Порушено кримінальну справу за статтею 105 (убивство)

У центрі Москви застрелений банкір, повідомили РІА “Новости” в прокуратурі російської столиці. "Вбивство сталося на вулиці Новосущевська біля будинку 15/2", - сказала представник прокуратури. За її словами, невідомий з пістолета вистрелив у співвласника комерційного банку “Спецсетьстройбанк” Костянтина Мещерякова. Прокуратура північно-східного округу порушила кримінальну справу за статтею 105 КК РФ (вбивство). "Слідство розглядає всі можливі версії злочину, зокрема професійна діяльність банкіра", - зазначив представник прокуратури. Слідча група проводить огляд місця події. РІА "Новости"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter