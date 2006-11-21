У центрі Москви застрелили банкіра
23:47, 21 листопада 2006Суспільство
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Порушено кримінальну справу за статтею 105 (убивство)
У центрі Москви застрелений банкір, повідомили РІА “Новости” в прокуратурі російської столиці.
"Вбивство сталося на вулиці Новосущевська біля будинку 15/2", - сказала представник прокуратури.
За її словами, невідомий з пістолета вистрелив у співвласника комерційного банку “Спецсетьстройбанк” Костянтина Мещерякова.
Прокуратура північно-східного округу порушила кримінальну справу за статтею 105 КК РФ (вбивство).
"Слідство розглядає всі можливі версії злочину, зокрема професійна діяльність банкіра", - зазначив представник прокуратури.
Слідча група проводить огляд місця події.
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