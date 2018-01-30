Україна припинила подачу води в "ЛНР" через накопичені з 2015 року величезні борги

Луганське енергетичне об’єднання стверджує, що борг Попаснянського водоканалу, який постачає воду на окуповану Луганщину, накопичився з часу створення цього підприємства – з липня 2015 року.

Сьогодні, 30 січня в 11:08, Луганське енергетичне об’єднання (ЛЕО) провело знеструмлення Петрівської насосної станції (Петрівський водозабір) Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, зокрема, частину півмільйонного міста Луганськ та деякі навколишні населені пункти.

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Як повідомляє ЛЕО на своїй сторінці у Facebook, причиною знеструмлення є борг водоканалу, що станом на 30 січня складає близько 173 млн грн.

«При цьому борг сформувався якраз за рахунок боргів «ЛНР», бо 90 % води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію», – уточнили в ЛЕО.

Як зазначається в повідомленні, борги Попаснянського водоканалу постійно зростають. «Так, в грудні 2017 року водоканал спожив електроенергії на 8 млн 810 тис. грн, а сплатив – лише 4 млн грн. Загалом в 2017 році оплата водоканалом електроенергії склала 52,5 млн грн. А нараховано було більше 95 млн грн. Тобто оплата склала всього трішки більше 50% від нарахування. Не краще і в цьому році – при споживанні електроенергії в січні приблизно на 9 млн грн, водоканал заплатив лише близько 4 млн грн», – розповіли в ЛЕО.

Луганське енергетичне об’єднання стверджує, що борг Попаснянського водоканалу накопичився з часу створення цього підприємства – з липня 2015 року «і зменшити заборгованість водникам не допомагають ані готівка від терористів, ані допомога від Луганської облдержадміністрації в розмірі близько 100 млн грн, ані допомога від Міжнародного комітету Червоного хреста, який 2016 року сплатив за споживання водоканалом електроенергії в жовтні-листопаді – близько 16 млн грн».

Луганське енергетичне об’єднання заявляє, що багато разів зверталося до Попаснянського водоканалу з вимогою сплачувати постачання, бо не може спонсорувати це підприємство та його постачання води до «ЛНР».

«Луганське енергетичне об’єднання наполягає на тому, що електропостачання треба оплачувати в повному обсязі. Саме через такі борги наше стратегічно важливе підприємство вже цілий рік перебуває в глибокій господарській кризі, що вже призвело до енергетичної кризи в усій Луганській області. І може взимку призвести до техногенної катастрофи обласного масштабу, що буде гірше, ніж Алчевська в 2006 році», – додали в ЛЕО.