Нардеп Лозінський проходить у «кіровоградській справі» як свідок

Колишній прокурор Голованівського району Кіровоградської області разом із начальником райвідділу УМВС у Кіровоградській області поїдуть до Києва, де з ними працюватимуть слідчі Генеральної прокуратури України за фактом загибелі 55-річного Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Кіровограді повідомив заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«Сьогодні вони поїдуть з нами до Києва, оскільки кримінальною справою тепер займається Генеральна прокуратура. Нікого не арештовували, але якщо виникне необхідність, затримаємо і заарештуємо», - зазначив Р.КУЗЬМІН.

За його словами, Євгена ГОРБЕНКА звільнено з посади Голованівського районного прокурора за скоєння вчинку, який ганьбить працівника правоохоронних органів.

Р.КУЗЬМІН повідомив, що з метою розслідування справи Генпрокуратура створила оперативно-слідчу групу, до складу якої увійшли найбільш кваліфіковані працівники, у тому числі ті, хто має досвід розкриття злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів.

За словами Р.КУЗЬМІНА, єдиного висновку судово-медичної експертизи у справі досі немає.

«Призначено декілька експертиз, зокрема, кримінальна, медична. Їх багато, тому сьогодні робота продовжується», - підкреслив заступник генпрокурора.

На запитання, чому В.Олійника поховали без однієї ноги, Р.КУЗЬМІН відповів, що частина ноги загиблого знаходиться на експертизі.

«Досліджується кістка, яка має декілька складних переломів. Потрібне ретельне вивчення пошкоджень. Експерт визнав можливим поховання тіла, але через необхідность продовжити роботу з кісткою ногу ампутували», - пояснив Р.КУЗЬМІН.

Він також зазначив, що в В.Олійника правоохоронці не вилучали зброю.

«Декілька пістолетів було знайдено на місці пригоди. Слідство встановить, кому вони належать. Логічно, що В.Олійник не мав зареєстрованої зброї», - наголосив заступник генпрокурора. За його словами, сьогодні київська група слідчих працюватиме на місці події та в селищі Голованівськ.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що народний депутат від БЮТ Віктор ЛОЗИНСЬКИЙ, який проходить у справі як свідок, буде допитаний у Києві слідчими Генпрокуратури.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, на той час Голованівським районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.