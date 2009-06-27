У Полтаві відзначається 300-річчя Полтавської битви

У Полтаві сьогодні проходять заходи до 300-річчя Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку офіційні особи поклали квіти до підніжжя пам’ятника коменданту міста Олексію Келіну та захисникам Полтавської фортеці.

В церемонії вшанування полеглих у битві взяв учать голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ. Від імені Президента України Віктора ЮЩЕНКА на урочистості прибула заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК. У відзначенні 300-річчя Полтавської битви взяли участь голова Адміністрації Президента РФ Сергій НАРИШКІН та Надзвичайні і Повноважні Посли країн-учасниць історичної битви.

Представники української влади разом із закордонними дипломатами також вшанували пам’ять українських загиблих козаків. Російська делегація у покладанні квітів до пам’ятника загиблим козакам участі не брала.

Далі урочисті заходи відбулися безпосередньо на полі Полтавської битви – почесні гості поклали квіти до пам’ятників шведам від шведів та шведам від росіян, а також до братської могили російських вояків. Присутні взяли учать в урочистій літургії та відкритті і освяченні Ротонди вшанування пам’яті полеглих учасників Полтавської битви.

„Українська держава вшановує сьогодні пам’ять українців, пам’ять росіян та пам’ять шведів, - передала слова Віктора ЮЩЕНКА заступник глави Секретаріату Президента. - Українська держава, як і кожна країна, в цій події має своє місце. Ми вшановуємо пам’ять загиблих козаків, яке відали своє життя в ім’я незалежності України”.

М.СТАВНІЙЧУК відзначила, що для України Полтавська битва, в яку вона вступила під проводом гетьмана Івана Мазепи, мала важливе значення.

„Вона дала нашій країні історичний шанс - здобуття суверенності і самостійності”, - наголосила М.СТАВНІЙЧУК, підкресливши, що, на жаль, результатом цієї битви стала поразка національно-визвольного змагання. Але, водночас, „це перемога українського духу у боротьбі за свою свободу”, додала вона.

Історія, за словами заступника глави Секретаріату Президента України, “вчить нас бути набагато розумнішими і мудрішими. Сьогодні і Україна, і Росія, і Швеція мають спрямовувати зусилля на мирну співпрацю, порозуміння та на благо своїх країн та народів”.

Як приклад співпраці трьох країн М.СТАВНІЙЧУК відзначила спільну роботу з відновлення пам’яток історії поля Полтавської битви.

„Ще чотири роки тому на цьому місті була пустка”, - зазначила М.СТАВНІЧУК. Але у 2005 році Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав відповідний указ, і на місці визначної битви розпочалися роботи з відновлення історичних об’єктів, які вдалося реконструювати саме спільними зусиллями, сказала вона.

„Це і є свідченням того, що для спільної співпраці України, Росії та Швеції є всі можливості”, - підсумувала свій виступ заступник глави Секретаріату Президента України.

Почесні гості також ознайомилися із експозицією Національного музею-заповідника „Поле Полтавської битви” та побували на відновлених захисних редутах, розташованих безпосередньо на полі історичного бою.