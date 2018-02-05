Астрологи й медики розповіли, чого очікувати від входу Землі в "коридор затемнень"

Минулої середи можна було побачити Супермісяць у поєднанні з повним місячним затемненням і так званим "блакитним Місяцем". А 15-го лютого варто чекати ще й затемнення Сонця.

Астрологи закликають до виваженості у найближчі два тижні. Із 1 до 15 лютого Земля буде в "коридорі затемнень", коли поспішні висновки і нервові рухи особливо шкодять.

Минулої середи можна було побачити супермісяць у поєднанні з повним місячним затемненням та "блакитним місяцем". 15 лютого нас чекає затемнення Сонця. Востаннє ці три фактори, як кажуть знавці, збігалися аж 152 роки тому. Астрологи твердять, що у цьому часовому проміжку або ж "коридорі" можна змінити навіть свою долю, якщо робити правильні і добре обдумані кроки.

Науковці-астрономи і медики навпаки переконують: ці космічні явища не несуть нічого особливого, а від інформаційного ажіотажу люди страждають. Тим часом, трансляцію місячного затемнення на сайті NASA подивилися три мільярди людей, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Містика оповила місяць разом із зародженням людства. Змінами довкола цього небесного тіла люди в різні часи пояснювали війни, епідемії та стихійні катаклізми. Його вплив, безумовно, існує, але значення саме затемнень учені не перебільшують.

Читайте такожНумеролог розповіла, чого варто побоюватися в період "коридору затемнень"

"Взагалі астрономи спокійно відносяться до таких подій. Вони знають, що затемнення бувають щороку і не один раз, а десь разів чотири, як мінімум, два сонячних і два місячних затемнення, але в цьому році буде п»ять затемнень: два місячні і три сонячні", - вважає Ірина Верлюк.

Цього разу місячне затемнення наживо можна було бачити на Далекому Сході, в Азії, Австралії та частині Північної Америки. Утім, охочих було набагато більше: темою зацікавилися ледь не всі, хто має інтернет. Справді гарне видовище посилювалося ще й явищем супермісяця. Він наблизився до Землі на найкоротшу відстань і тому здався трохи більшим і на третину яскравішим, ніж зазвичай. На відміну від фундаментальних науковців, астрологи надають місяцеві в цей час особливого значення для людей. Щоправда, в нашому випадку вагомішим є вплив початку коридору затемнень, який наближає Землю до затемнення Сонця – джерела енергії та життя.

У своєму ставленні до небесних затемнень люди діляться на тих, хто не відчуває їхнього впливу, тих, хто відчуває і тих, хто думає, що відчуває. Тобто, якби не почули десь про затемнення, той не думали б. Лікарі, які щодня приймають пацієнтів, скептично оцінюють силу місячних та сонячних фаз. Медична практика свідчить, що набагато більше скарг на здоров'я викликають зміни не в космосі, а в атмосфері, тобто погодна нестабільність.

Здоровий глузд підказує, що аби бути цілком спокійним за себе, варто проконсультуватися з власним лікарем. Можливо, він підкаже якісь додаткові препарати, або змінить дозу вже призначених, або іншим чином допоможе підстрахувати самопочуття, особливо, якщо ви лікуєтеся.

Читайте такожРиб чекає "блискучий період", а Водоліям доведеться несолодко: астролог розповів, чого очікувати від лютого

У цій пораді медики спільні з астрологами. Останні теж наполягають на здоровому, не нервовому способі життя, хоча й прогнозують великі зміни в країні впродовж року. Пов'язують їх саме із входженням в коридор затемнень, однак суть змін тримають у таємниці.

Позитивний настрій допомагають тримати й повелителі телескопів – астрономи. Вони теж прогнозують зміни, але рукотворні. Дослідження гравітації небесних тіл та чорних дір допоможе вирішувати земні проблеми, інколи несподіваним чином.

Усі наші співрозмовники в один голос радили триматися подалі від пройдисвітів та шарлатанів і в медицині, і в астрології. Такі теж активізуються в періоди місячно-сонячних затемнень, задурюючи голови простакам. Прагматичний здоровий глузд, у будь-якому разі, нас не підведе. Навіть любителів загадок, які мрійливо поглядають на небо.