НБУ зареєстрував «дочку» Deutsche Bank (Німеччина)

Національний банк України 25 червня зареєстрував ВАТ "Дойче Банк ДБУ" – "дочку" Deutsche Bank (Німеччина).

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

"Дойче Банк ДБУ" зареєстрований у Києві за адресою: вул. Мазепи, 40.

Українська "дочка" Deutsche Bank, у своїй роботі орієнтуватиметься на корпоративний сектор.

Як сказав в інтерв`ю УНІАН голова правління ВАТ "Дойче Банк ДБУ" Костянтин СЕРЬОГІН: «Deutsche Bank є здебільшого corporate investment bank і рітейлом займається досить обмежено, тому в Україні це буде корпоративний банк».

При цьому він зазначив, що на даному етапі, враховуючи економічну ситуацію в Україні і в світі, банк має намір проводити свою діяльність тільки Києві, і розвиток філіальної мережі поки що не передбачається.

К.СЕРЬОГІН повідомив, що банк зареєстрований зі статутним капіталом 222,666 млн. грн. До кінця липня фінансова установа має намір подати документи на отримання банківської ліцензії і розпочати операційну діяльність у четвертому кварталі ц.р.

Довідка УНІАН. Станом на 1 червня 2009 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 184 банки.