Швеції дозволили збудувати на полі Полтавської битви свій музей

Мерія Полтави попередньо домовилася зі шведською делегацією про будівництво Музею Швеції на полі Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міський голова Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

Мер зазначив, що музей планується збудувати до 2011 року.

За його словами, за попередньою домовленістю, в Музеї Швеції всі туристи матимуть можливість ознайомитися з культурою та історією країни за останні 300 років.

Мер не уточнив дати початку будівництва, посилаючись на шведську сторону, яка вирішуватиме питання інвестицій.

За словами А.МАТКОВСЬКОГО, щороку на полі Полтавської битви відкриватимуться нові об`єкти туристичного напряму і інфраструктури. Зокрема, в 2010 році влада планують реставрувати ще один редут на полі битви і завершити розпочате у 2009 році будівництво Музею козацтва в селі Жуки Полтавського району.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Полтаві проходили заходи з нагоди 300-річчя Полтавської битви.