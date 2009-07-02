Ющенко: Ми європейці, ми не азіати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Україні буде професійна армія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на зустрічі з випускниками військових і правоохоронних вищих навчальних закладів.

«Крок за кроком ми формуємо професійну українську армію. Як би важко не було, ми розуміємо, що це адекватна відповідь на ті обставини, в яких сьогодні знаходиться і світ, і Україна», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що «солдат – це професія, охороняти свою державу, свій кордон, охороняти порядок в цій державі – це професія, це не аматорство».

Крім того, Президент зазначив, що українські солдати мають бути патріотами, а також розуміти філософію оборонної і безпекової політики держави. При цьому він розповів переваги європейської моделі колективної безпеки, зазначивши, що Україна має прийти до такої політики. «Ми європейці, ми не азіати», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, приходить час, коли після багаторічної пропаганди тоталітарного режиму українські громадяни мають усвідомлювати переваги європейської колективної безпеки. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Україна знайде демократичну відповідь на це питання.

«Цією дорогою ми йдемо, якщо вона комусь здається складною, я вас запевняю, кожна країна пройшла цю дорогу, кожна нація, кожне суспільство. Це робота над собою», - сказав Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні українська армія, правоохоронні органи роблять незамінну роботу: «Україна рухається, очевидно можна говорити про те, що на цій дорозі немало різних випробувань і в організації, і в управлінні, і в статусі, і в фінансуванні. Але, я думаю, що на сьогодні саме головне, щоб ми розуміли одне – ми адекватно і на політичному рівні, і на державному рівні розуміємо цю святу місію українського солдата». Він підкреслив, що Україна має зробити все, щоб на високому рівні підтримувати армію.

На церемонії були присутні в.о. міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, глава Держкомкордону Микола ЛИТВИН та інші.