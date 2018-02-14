Завтра у Житомирі проведуть ходу та мітинг з нагоди 29-ї річниці виведення військ з Афганістану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Заходи розпочнуться о12.30 урочистою ходою учасників бойових дій в Афганістані від Будинку правосуддя.

Учасники ходи пройдуть Соборним майданом, Великою Бердичівською до пам'ятного знаку "Братам, загиблим у Афгані". Тут о 13.00 відбудеться мітинг за участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, воїнів-афганців та громадськості.