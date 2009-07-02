У Львові будинкам-боржникам вимикають гарячу воду

Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» розпочало від’єднувати від гарячого водопостачання будинки-боржники.

Попередження про відключення вже отримали 43 будинки, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.

Першим від’єднали будинок у Сихівському житловому мікрорайоні міста, борг якого за минулий опалювальний сезон становив 132 тис. 207 грн., а рівень оплати – 31 відсоток.

Схожа ситуація з рештою боржників, наприклад: два будинки на вул. Княгині Ольги заборгували, відповідно, 79,8 тис. грн.. та 37,9 тис. грн. і мають рівень проплати 0 відсотка.

«Боржникам неодноразово надсилалися попередження про наявний борг, говорилося про можливість компромісних варіантів щодо погашення. Тому, зважаючи на загальний борг львів‘ян-споживачів перед «Львівтеплоенерго», який станом на 1 червня становить 90 млн. грн., з 1 липня злісних боржників від’єднуємо від гарячого водопостачання. Адже ДК «Газ України» вимагає поточної оплати за газ і його не цікавить, як платять мешканці. Якщо підприємство не платитиме, йому не дадуть газу, і постраждають усі», - зазначив у коментарі УНІАН начальник юридично-претензійної служби ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олег ІВАЩУК.

За його словами, «Львівтеплоенерго» укладає договір про надання послуг з теплопостачання з юридичною особою - власником будинку. Тому «Львівтеплоенерго» відключає від гарячого водопостачання весь будинок, а не конкретного мешканця, який не платить.

«Адже власник будинку є посередником між підприємством і конкретним мешканцем. Мешканець платить власнику будинку, а той має платити «Львівтеплоенерго». Включення гарячої води відбуватиметься за умов повного погашення заборгованості», - наголосив О.ІВАЩУК.