Новий рекорд: в Одесі закохані одночасно відкрили понад 200 пляшок шампанського

Новий Національний рекорд України було зареєстровано на набережній пляжу Ланжерон.

В Одесі закохані пари сьогодні встановили рекорд України, відкривши одночасно понад 200 пляшок з шампанським на міській набережній.

Як передає кореспондент УНІАН, у середу на набережній пляжу Ланжерон було зареєстровано новий Національний рекорд України «Одночасне відкриття найбільшої кількості пляшок з шампанським на одній локації».

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Захід був приурочений до Дня Святого Валентина (День всіх закоханих), рекорд офіційно зареєстрований представником Книги рекордів України.

На церемонію зібралися закохані пари, кожній з яких організатори вручили пляшку шампанського і повітряні кулі у вигляді червоних сердець. За командою 213 пляшок шампанського були відкриті і вміст налито в келихи. Під вистріли пробок і гучні радісні вигуки молоді люди випустили в небо кульки.

Як повідомляв УНІАН, літак британської авіакомпанії намалював у небі гіганське серце на честь Дня закоханих.