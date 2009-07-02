У київській затоці потонула 11-річна дівчинка

В Києві у затоці «Собаче гирло» вчора, 1 липня, потонула 11-річна дівчинка.

Як повідомляє прес-служба Пожежно-рятувальної служби Києва, трагедія сталась близько 14.00.

Чоловік, взявши з собою доньку і сусідську дівчинку, пішов на пляж. Він не помітив, як одна з дівчат пірнула й зникла під водою. Про те, що немає подруги, помітила його дочка, яка купалась поруч. Вона відразу почала кричати та кликати на допомогу. Люди, що відпочивали поруч, кинулись на пошуки дівчинки. Сам чоловік плавати не вмів. Він викликав рятувальників та швидку. Тим часом тіло дівчинки на поверхню витягнув невідомий.