Долар на міжбанку продовжує рости

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку зберігся висхідний тренд стосовно долара. На момент закриття торгів доларом США цінові рівні склали 7,7570/7,7735 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 17.00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею і продажем валюти за курсом 7,61/7,65 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2477/0,2489 грн./рубль, на 12.00 ціни піднялися – 0,2490/0,2498 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни досягли поточного максимуму – 0,2492/0,2500 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 31,1650 рублів за долар (+0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4094/1,4096 дол./євро, а на 16.00 знизилися – 1,4010/1,4012 дол./евро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8735/10,9085 грн./євро, на 12.00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору – 10,9270/10,9520 грн./євро. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH впали до 10,8740/10,9065 грн./євро.