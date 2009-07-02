Пластуни Івано-Франківська відновили занедбаний цвинтар у Польщі

Прикарпатські пластуни за сприяння Івано-Франківської обласної ради провели табір «Лемківщина», під час якого впорядкували українські поховання у Підкарпатському воєводстві Республіки Польща. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського Пласту.

Подібний табір для пластунів з Прикарпаття відбувався вперше. Протягом тижневого таборування скаути відновили занедбаний український цвинтар у селищі Яблоньки Перемийського повіту. Пластуни впорядкували могили загиблих українців, відремонтували надгробні пам’ятники, пофарбували огорожу та привели до порядку навколишню територію. На знак пам’яті про своє перебування на цій землі учасники табору спорудили символічний курган, на якому встановили дерев’яний хрест.

Крім головного завдання українські пластуни ознайомились з технікою правильного відновлення цвинтарних пам’яток, представляли нашу країну на святкуваннях дня міста Балігруд, а також провели зустріч з харцерами (польськими скаутами) у містечку Санок.

Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Зіновій БЕРЕГОВСЬКИЙ поклав вінок до відновлених могил земляків. Після чого, разом з головою гміни Балігруд Робертом СТЕМПЄНЕМ, взяли участь в урочистому освяченні українського цвинтаря. Панахиду провів один з співорганізаторів табору «Лемківщина» о. Стефан БАТРУХ.

За словами коменданта табору «Лемківщина» Ігоря ШЕВЧУКА «відновлення пам’яті про загиблих українців на теренах Польщі є нашим християнським обов’язком». «Приємно, що пластуни Івано-Франківська вперше долучилися до такої благородної справи, – додав він. - Ми сподіваємось на те, що цей добрий почин знайде своє логічне продовження в майбутньому. Ми дякуємо нашій обласній владі та владі Республіки Польща за надану можливість та віримо, що такий табір буде відбуватись щороку».