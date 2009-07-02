До України прибув фрегат ВМС Франції «Монкалм»

До порту Одеси сьогодні з неофіційним візитом прибув протичовновий фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки «Монкалм», повідомили агентству УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України. За інформацією командування українських ВМС, очікується, що під час перебування в Одесі французькі моряки на чолі з командиром корабля капітаном 1 рангу Т.ЛОКАРТОМ відвідають з протокольними візитами штаб Західної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України, місцеві органи влади, оглянуть визначні місця міста.

3 липня члени екіпажу фрегата ВМС Франції візьмуть участь в урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу. У суботу французькі моряки організують на своєму кораблі “День відкритих дверей”, під час якого ознайомлять військовослужбовців місцевого гарнізону, одеситів та гостей міста з облаштуванням фрегата та умовами служби екіпажу. Французькі моряки також візьмуть участь у святкуванні Дня флоту України.

Візит фрегата «Монкалм» до Одеси триватиме до 6 липня.

Довідка УНІАН. Довжина протичовнового фрегату «Монкалм» - 139 м, ширина - 14,82 м. Екіпаж корабля становить 242 чол.